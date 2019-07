Nel 2005 i minorenni in povertà assoluta in Italia erano il 3,9%. In soli 10 anni questa percentuale è triplicata e supera oggi il 12%. Il progetto, "Con i bambini nell'Italia di mezzo" intende essere una concreta risposta che si sta sviluppando in tre regioni: Toscana, Umbria e Marche. Obiettivo: rimuovere gli ostacoli che impediscono l’accesso alle opportunità educative che sono particolarmente consistenti e numerose nelle aree interne, montane e rurali.

Tra quelle interessate la Valtiberina, il Casentino e la Valdichiana senese. Protagoniste del progetto l’Impresa Sociale Con I Bambini, le istituzioni locali e alcune cooperative sociali del territorio. Capofila Koinè presso la cui sede si svolgerà, la mattina di giovedì 4 luglio, la riunione del Coordinamento.

I promotori saranno a disposizione dei giornalisti interessati tra le ore 11 e le ore 12 dello stesso giorno e cioè giovedì 4 luglio presso la sede di Koinè in via Duccio da Buoninsegna 8 ad Arezzo.