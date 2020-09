Inizia oggi il nuovo anno scolastico 2020/2021: gli insegnanti tornano a scuola per le prime riunioni e la pianificazione delle attività didattiche, in attesa del ritorno a scuola degli studenti. E riaprono oggi le scuole anche per il recupero degli apprendimenti. In alcuni casi questo verrà fatto in presenza, in altri, per il secondo grado, a distanza, a seconda dell'autonoma scelta delle singole scuole.

In una nota, però, il Coordinamento dei presidenti di Consiglio d'Istituto di Roma e Lazio dichiara che "a Roma le scuole non sono ancora pronte: la maggior parte dei banchi e suppellettili obsoleti ancora non sono stati ritirati e smaltiti, non è pervenuto un chiaro calendario dei lavori di manutenzione, il supporto per la ricerca dei locali è stato a macchia di leopardo. Lo stato delle cose, a due settimane dall'apertura del nuovo anno scolastico, indica che nella Capitale, da parte degli enti locali è finora mancato in modo diffuso e sistematico l'intervento tecnico-progettuale del livello intermedio di risposta in una calamità: quello degli enti territoriali, che, dallo scorso marzo a oggi, non sempre hanno tenuto il passo dello sforzo, della presenza e della responsabilità dei Dirigenti scolastici e del personale delle scuole. Ancora oggi si attendono risposte alle legittime preoccupazioni dell'utenza studentesca e familiare su come e se riapriranno le scuole, così come sull'argomento dei trasporti pubblici, che si aggiunge ai precedenti motivi di inquietudine".

"Attorno alle scuole romane- scrive ancora il Coordinamento dei presidenti di Consiglio d'Istituto di Roma e Lazio- si è creato un cordone di solidarietà e speranza alimentato da contributi volontari e gratuiti di genitori professionisti (dei comparti della salute, della sicurezza e dell'edilizia): task force e comitati tecnici sono sorti in ogni scuola. Ma da parte di chi è preposto per dovere istituzionale a dialogare, raccogliere istanze e ordinare gli interventi sul territorio con rapidità, l'affiancamento è stato tiepido e non sempre presente".

Il Coordinamento dei presidenti di Consiglio d'Istituto di Roma e Lazio "chiede con urgenza l'attenzione di Città metropolitana e Roma Capitale e ripone grande attesa nell'intervento di coordinamento della Regione Lazio per tentare di realizzare quel raccordo a livello locale che e' finora mancato. Fiduciosi nella necessità di una solida collaborazione istituzionale che si richiami alle parole del Presidente Mattarella ('La scuola è una risorsa decisiva') e alle indicazioni del ministro Speranza ('Il lockdown sarà davvero finito solo quando ogni scuola potrà riaprire')".

