EURICSE, IL 18 NOVEMBRE UN NUOVO APPUNTAMENTO CON IL CINEFORUM “COOP CINEMA”

Continua il viaggio intorno al mondo con i webinar che raccontano l’economia cooperativa attraverso il lavoro di Around the World.coop e i commenti di Euricse. “Coop cinema” è una serie di eventi online da ottobre a dicembre che prevedono la proiezione di una selezione di documentari prodotti da Sara Vicari e Andrea Mancori, seguiti dalle riflessioni dei nostri ricercatori su temi chiavi come i modelli cooperative, la governance, il futuro del lavoro e lo sviluppo locale.

Dopo il successo del primo episodio della serie, mercoledì 18 novembre alle 17 ci sarà il secondo appuntamento, intitolato “Empowering communities”. Proietteremo due documentari dedicati all’associazione “Casa di Alice” di Castel Volturno in Campania e alla Kooperatywa Dobrze di Varsavia in Polonia. Accanto ai membri di Around the World e ai loro sostenitori interverrà il ricecatore Euricse Jacopo Sforzi, per discutere con i partecipanti i temi chiave dell’economia cooperativa.

Per ricevere il link Zoom dell’evento, registratevi qui. Sarà comunque possibile seguire il webinar in diretta Facebook sulla pagina di Euricse.

aroundtheworld.coop è un progetto ideato e sviluppato da Andrea e Sara, una coppia sposata che ha deciso di mettere insieme le proprie passioni e abilità e intraprendere un’esperienza di vita elettrizzante: viaggiare per il mondo per un anno, documentando diversi tipi di cooperative in tutti i continenti. In particolare, il progetto è stato possibile anche grazie alla partnership con l’Alleanza Cooperativa Internazionale (International Cooperative Alliance) ed i suoi uffici regionali.