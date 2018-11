EMOZIONI E DIRITTI DEI BAMBINI: AL POP-UP FESTIVAL CON CADIAI

Il più grande evento internazionale dedicato all’allenamento dell’Intelligenza Emotiva di bambini e ragazzi: è il POP-UP Festival delle Emozioni, del Benessere e dei Diritti dei Bambini, un’esperienza gratuita di apprendimento pratico ed esperienziale per famiglie di tutto il mondo. Anche quest'anno Six Seconds ha deciso di celebrare così lo Universal Children Day, istituito dalle Nazioni Unite il 20 Novembre 1954 e stesso giorno in cui, nel 1990, l'Assemblea Generale dell’ONU ha sottoscritto la Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia.

Nato due anni fa come una scommessa, il POP-UP Festival è diventato una splendida realtà grazie all'aiuto di circa 1400 volontari e 22 organizzazioni in tutto il mondo, toccando nel 2017 ben 157 Paesi e raggiungendo oltre 330 mila persone tra bambini e adulti. Tutte le attività svolte sono state tradotte in 15 lingue diverse.

Questa iniziativa si è impreziosita nel 2018 con la sinergia tra Six Seconds e UNICEF, nata dalla comunanza di valori rispetto alla tutela dell'infanzia e alla sua celebrazione nel mese di Novembre. Six Seconds è, inoltre, Action Partner delle Nazioni Unite proprio con il POP-UP Festival nell'ambito del Sustainable Development Goal #4. In Italia il POP-UP Festival, insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica, durante tutto il mese di Novembre raggiungerà decine di città arrivando domenica 11 Novembre anche a Bologna, ospite di CADIAI - Cooperativa Sociale presso la sede direzionale di Via Bovi Campeggi 6/c, ove saranno allestiti per tutta la giornata laboratori paralleli, differenziati per fascia di età e per area tematica (consapevolezza di sé, relazioni con gli altri, cambiamento), gestiti da trainer qualificati e che guideranno i partecipanti nell'esplorazione delle emozioni e nell'allenamento della propria intelligenza emotiva.

"È un'emozione enorme poter finalmente portare questo progetto in Italia.” - afferma Lorenzo Fariselli, Regional Network Director Six Seconds Italia - “Attraverso il PopUp Festival possiamo proporre l'apprendimento socio emotivo in maniera cross generazionale e fornire strumenti concreti per aumentare il dialogo, gestire i conflitti, prendersi la responsabilità di una crescita individuale che si possa realmente riflettere sul benessere collettivo. Iniziative come questa fanno parte dell'anima sociale di Six Seconds ed è un privilegio poter collaborare con una realtà così importante come CADIAI, presente sul territorio e portatrice di valori importanti tesi al benessere e focalizzati su una vera trasformazione culturale della società in cui noi ed i nostri figli viviamo.”

“Con molto piacere abbiamo accolto la possibilità di essere parte del POP-UP Festival, ospitando una tappa dell’evento, perfettamente in linea con l’approccio CADIAI da sempre rivolto al benessere e al rispetto delle esigenze dei più piccoli - afferma Franca Guglielmetti, Presidente CADIAI -. Nei Servizi all’Infanzia gestiti dalla nostra Cooperativa e nelle tante iniziative che organizziamo, il nostro obiettivo è, infatti, sempre quello di favorire la crescita e lo sviluppo del bambino, rispettando i suoi tempi e l’interazione libera col contesto e con un ambiente creato a sua misura. Crediamo, inoltre, che per migliorare la qualità di vita dei più piccoli sia necessario che - sia gli adulti sia gli stessi bambini - siano in grado di aumentare la consapevolezza di sé, promuovere le relazioni e individuare sempre nuovi contesti di scambio. E’ stato quindi per noi naturale aderire all'iniziativa, trattandosi - tra l’altro - di un’attività che si svolge per celebrare la Giornata dei Diritti del Fanciullo. D’altra parte siamo sempre aperti a collaborazioni che possano offrire nuove opportunità, sia di conoscenza con altre realtà, sia di potenziale sviluppo di percorsi e nuove metodologie o approcci".

Per iscrivervi e partecipare gratuitamente, sino ad esaurimento posti, visitate il sito: 6sec.org/ucdbologna Per il supporto all’evento si ringraziano inoltre: F.I.L.A. . - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini il cui love brand GIOTTO è il Colore Ufficiale dei laboratori del Festival, Logopromo.it, DULCOP International, Accademia del Bar, Mielizia-CONAPI, Life Skills Italia, Associazione L’Alba dei Piccoli Passi di Amatrice, Associazione EMDR. Hashtag ufficiali dell’evento: #EQChildrenDay, #SDGs4, #GoBlue