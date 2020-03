DA NICOLETTA DOSIO ALLE ATTIVISTE DI GRETA: ECCO A CHI VA IL PREMIO WANGARI MAATHAI

Per il nono anno consecutivo, l’associazione A Sud promuove il Premio Donne Pace Ambiente Wangari Maathai: l’appuntamento è per il 7 marzo 2020 alle 11:00 presso Lucha Y Siesta. In questa edizione ci saranno importanti novità: Wangari Maathai cambia volto, dopo nove anni. Le donne premiate saranno rappresentative, per la prima volta, non di singoli conflitti ma di ambiti di impegno e attivazione.

Le donne cui sarà conferito quest'anno il riconoscimento sono infatti legate dal proprio impegno sotto diversi profili nelle battaglie volte alla costruzione della giustizia ambientale e climatica.

I premi di quest'anno

Premio Generazione Clima e diritto al futuro. Il riconoscimento sarà conferito alle attiviste di Fridays for Future, che da oltre un anno animano le piazze a difesa del clima di tutto il Pianeta; il premio sarà ritirato dalle giovani donne di Fridays for Future Roma;

Premio Scienza e saperi. Il riconoscimento verrà conferito a Paola Pirastu, ricercatrice del dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Sapienza" Roma, impegnata nella direzione scientifica di Epidemiologia e Prevenzione, co-autrice dello studio Sentieri. La dottoressa riceverà il premio in rappresentanza di tutte le scienziate e le ricercatrici che mettono le proprie energie e le proprie competenze al servizio della tutela del diritto alla salute e a un ambiente sano per tutte e tutti;

Premio Giustizia Ambientale. Il riconoscimento verrà conferito a Nicoletta Dosio, Dana Lauriola, Stella Gentile, Francesca Vaglio e Fabiola De Costanzo attiviste notav in attesa di giudizio, e sarà a loro assegnato in rappresentanza di tutte le donne che mettono consapevolmente a rischio la propria libertà personale, la propria salute, la propria incolumità, per difendere i territori colpiti dall'ingiustizia ambientale;

Premio Giustizia Climatica. Il riconoscimento verrà conferito a Marie Pochon, segretaria generale Notre Affaire à Tous. L’associazione, composta per la maggior parte da giovani avvocatesse e attiviste, è stata fondata nel 2015 proprio per promuovere la giustizia climatica attraverso lo strumento legale. Insieme, hanno citato a giudizio lo Stato francese con l’obiettivo di costringere le istituzioni a prendere misure adeguate rispetto ai cambiamenti climatici (causa “L’Affaire du Siècle). Marie ritirerà il premio a nome della sua organizzazione e in rappresentanza di tutte le donne che provano a costruire giustizia climatica in Italia, in Europa e nel mondo.

“Abbiamo scelto Lucha y Siesta come sede di questa nona edizione un luogo fondamentale e un punto di riferimento importante per la città e per le donne. Saremo a Lucha per rispondere all’attacco scandaloso che sta subendo nella maniera più naturale possibile: vivendo quello spazio, portandoci delle donne, discutendoci tra donne. Avevamo stabilito, insieme al collettivo di donne che anima Lucha y Siesta, di tenere l’evento del premio nel tardo pomeriggio di venerdì 6 marzo. Alla luce dei recenti sviluppi della situazione di Lucha, dell’imminente assurdo sgombero e della probabilità che le utenze della struttura siano staccate nei prossimi giorni, non abbiamo alcuna intenzione di mollare e di spostare l’evento ma anzi ci sembra ancora più urgente e importante presidiare insieme quello spazio, dargli forza, attraversarlo con le nostre iniziative, con la nostra voglia di incontrarci e confrontarci. “Il premio resta dunque a Lucha, viene solo posticipato a sabato mattina, alle 11, così’ da poter approfittare della luce mattutina per tenere l’evento”.